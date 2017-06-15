США ввели санкции против трех членов «Исламского государства», включая главного координатора терактов в Париже и Брюсселе. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, под санкции попал член ИГЛИЛ Мохаммед Аль Бинали, призывавший жителей Бахрейна присоединиться к группировке. Как отмечается, сам Аль Бинали уехал из Бахрейна в 2014 году.

В декабре 2016 года Пентагон сообщил об убийстве трех боевиков «Исламского государства», двое из которых занимались подготовкой теракта в Париже в 2015 году.

13 ноября 2015 года в Париже произошла серия атак, в результате которых погибли 130 человек. В Брюсселе 22 марта произошло два теракта: взрыв в аэропорту Завентем и в поезде метро неподалеку от офисов Евросоюза. Погибли 35 человек. Ответственность за атаки взяло на себя «Исламское государство».