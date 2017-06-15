Директором музея «Исаакиевский собор» назначен Юрий Мудров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Новый директор приступит к работе с 15 июня 2017 года, отметили в комитете.
Исполняющей обязанности директора музея ранее была назначена Ирада Вовненко. 2 июня «Фонтанка» со ссылкой на источники в петербургской администрации писала о «срочном» поручении губернатора города Георгия Полтавченко найти нового руководителя музея, так как, по мнению администрации города, «таким объектом может руководить только мужчина».
Пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов позднее назвал публикацию «Фонтанки» фейковой новостью. Он добавил, что городские власти «подбирают кадры исключительно по принципу профессионализма, гендерный принцип подбора кадров не практикуется».
Предыдущий директор музея Николай Буров написал заявление об уходе с 1 июня. До этого он выражал несогласие с планами передать Исаакиевский музей в пользование РПЦ и допускал, что в связи с этим покинет свой пост. Вовненко после назначения привлекла внимание СМИ и пользователей социальных сетей, которые стали активно обсуждать ее книги (Вовненко написала несколько любовных романов и книг для детей).
Искусствовед Юрий Мудров входит в Союз художников и Европейское общество культуры, занимает пост вице-президента Российского Комитета Международного Совета музеев (ICOM UNESCO). Он работал в государственных музеях-заповедниках «Павловск», «Ораниенбаум», Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии.
Как пишет «Фонтанка», именно Мудрову предстоит передать Исаакиевский собор РПЦ. В музее, по данным издания, считают, что одновременно с назначением Мудрова должна поступить формальная заявка от церкви на передачу храма.
О передаче Исаакиевского собора РПЦ Полтавченко объявил 10 января текущего года. Это решение вызвало массовые протесты петербуржцев. Ожидается, что датой передачи станет 12 июля, ранее сообщалось, что у чиновников «есть желание» передать здание церкви к Пасхе.
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