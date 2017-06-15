Директором музея «Исаакиевский собор» назначен Юрий Мудров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Новый директор приступит к работе с 15 июня 2017 года, отметили в комитете.

Исполняющей обязанности директора музея ранее была назначена Ирада Вовненко. 2 июня «Фонтанка» со ссылкой на источники в петербургской администрации писала о «срочном» поручении губернатора города Георгия Полтавченко найти нового руководителя музея, так как, по мнению администрации города, «таким объектом может руководить только мужчина».

Пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов позднее назвал публикацию «Фонтанки» фейковой новостью. Он добавил, что городские власти «подбирают кадры исключительно по принципу профессионализма, гендерный принцип подбора кадров не практикуется».

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Предыдущий директор музея Николай Буров написал заявление об уходе с 1 июня. До этого он выражал несогласие с планами передать Исаакиевский музей в пользование РПЦ и допускал, что в связи с этим покинет свой пост. Вовненко после назначения привлекла внимание СМИ и пользователей социальных сетей, которые стали активно обсуждать ее книги (Вовненко написала несколько любовных романов и книг для детей).

Искусствовед Юрий Мудров входит в Союз художников и Европейское общество культуры, занимает пост вице-президента Российского Комитета Международного Совета музеев (ICOM UNESCO). Он работал в государственных музеях-заповедниках «Павловск», «Ораниенбаум», Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии.

Как пишет «Фонтанка», именно Мудрову предстоит передать Исаакиевский собор РПЦ. В музее, по данным издания, считают, что одновременно с назначением Мудрова должна поступить формальная заявка от церкви на передачу храма.

О передаче Исаакиевского собора РПЦ Полтавченко объявил 10 января текущего года. Это решение вызвало массовые протесты петербуржцев. Ожидается, что датой передачи станет 12 июля, ранее сообщалось, что у чиновников «есть желание» передать здание церкви к Пасхе.