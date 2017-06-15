Активисту Марку Гальперину предъявили обвинение по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные при помощи СМИ или интернета). Об этом рассказал адвокат активиста Алексей Липцер, передает «Интерфакс».

По словам защитника, обвинение предъявлено в рамках дела, возбужденного в отношении Гальперина в 2016 году. Других подробностей он не привел, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.

Сейчас Гальперин отбывает 15 суток за неповиновение полиции на антикоррупционном митинге в центре Москвы 12 июня. До этого в отношении активиста возбудили уголовное дело о неоднократном нарушении правил пикетирования (часть 1 статьи 212.1 УК РФ).

О том, что в отношении Гальперина возбудили дело о призывах к экстремизму, «ОВД-Инфо» сообщал в феврале 2017 года.