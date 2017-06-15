Бывший глава РЖД Владимир Якунин назвал шубохранилище, о котором рассказывалось в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, «маленькой кладовкой для шуб». Об этом он заявил в интервью ведущему программы HARDtalk на «Би-би-си» Стивену Сакуру.

Сакур спросил, правда ли, что в доме Якунина в Подмосковье, который фигурирует в расследовании ФБК, есть специальная комната для шуб.

«Если вы окажитесь в Москве, я приглашу вас в это поместье, чтобы показать вам эту маленькую кладовку для шуб. Вы там не найдете каких-то особых мехов. Может быть какие-то шубы из Сибири», – ответил Якунин.

Он также заявил, что его сын купил дом в Лондоне за 5 млн фунтов, взяв кредит.

Владимир Якунин был отправлен в отставку с поста главы РЖД в августе 2015 года. Предполагалось, что он станет сенатором от Калининградской области, однако от этой должности он отказался. Источники «Коммерсанта» сообщали, что Якунина не устроило кресло рядового сенатора, а место вице-спикера ему не предложили.