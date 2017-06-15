Два россиянина, которые являются сторонниками Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, обратились к Украине за предоставлением политического убежища. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы страны.

По данным «Би-би-си», речь идет об IT-консультанте ФБК, директоре компании Newcaster.tv Владиславе Здольникове и политическом активисте Александре Брусенцеве.

По их словам, они уехали из России после того, как Роскомнадзор обратился в МВД с просьбой провести расследование об организации активистами ложных блокировок сайтов. Активисты подчеркивают, что пока просить политического убежища у Украины они не намерены.

«Мы никому не отдавали наши паспорта, совсем недавно добрались до Киева и пока хотим выждать некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация вокруг жалобы Роскомнадзора в МВД. В зависимости от того, как будут развиваться события по этому делу, мы уже примем решение: возвращаться нам в Россию или нет», – рассказал Владислав Здольников.

О письме Роскомнадзора утром 15 июня писала газета «Ведомости». Ведомство просило проверить Здольникова, а также другого активиста ФБК – Александра Литреева. По их данным, активисты были причастны к покупке десятка неработающих сайтов из «черного списка» Роскомнадзора, с помощью которых они якобы блокировали «добросовестные» сайты.

4 июня Здольников рассказал об «особенности» системы блокировок в Роскомнадзоре. По его словам, она устроена таким образом, что любой владелец запрещенного ресурса может нарушить работу других сайтов.

Таким образом владелец внесенного в «черный список» домена dymoff.space внес в DNS адреса Telegram, «Одноклассников», Первого канала, фейсбука и других сайтов, что привело к временной блокировке этих ресурсов. 7 июня недоступными оказались сайты онлайн-кинотеатра ivi, издания «Медуза» и кабинет пользователей хостинг-провайдера Selectel.