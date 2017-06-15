Антикоррупционный центр партии «Яблоко» опубликовал расследование, в котором сообщается, что контракты по организации школьного питания на 50 млрд рублей до 2019 года получили шесть компаний, пять из которых связаны с «поваром Путина» – Евгением Пригожиным. Доклад «Яблока» опубликовало РБК.

Контракты достались ООО «Школьник-ЮЗ», ООО «Московский школьник», ООО «Комбинат питания “Конкорд”», ЗАО «Комбинат дошкольного питания», ООО «ВИТО-1» и ООО «Социальное питание “Центр”». В «Яблоке» обнаружили, что первые пять компаний связаны с миллиардером Пригожиным. Именно этим компаниям достались 94% от общей суммы всех контрактов.

Партия вспомнила 2016 год, когда связанным с Пригожиным компаниям достались контракты на организацию школьного питания на 28 млрд рублей.

Юристы партии намерены передать материалы своего расследования в правоохранительные органы, поскольку они считают, что миллиардер нарушил 178 статью Уголовного кодекса: «Ограничение конкуренции».

Фонд борьбы с коррупцией в мае опубликовал расследование, в котором обвинил Пригожина в создании картеля, получившего на государственных подрядах 23 млрд рублей. Как утверждал Навальный, 8 млрд рублей из них было похищено. В ФБК считают, что в целом через картель «прошло больше 180 миллиардов рублей».

22 мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала картельный сговор компаний, якобы связанных Пригожиным. В ведомстве заявляли, что речь идет о сговоре на 1,7 млрд рублей.

Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как он в том числе занимается поставками продовольствия для российских властей. Бизнесмен познакомился с российским президентом в 2001 году, когда, будучи владельцем элитного ресторана, лично обслуживал Путина и президента Франции Жака Ширака.