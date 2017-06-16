Компания «Дормет» занимается обустройством Старой и Новой площади, Китайгородского проезда и других центральных площадок. Все работы, производимые в близости от Кремля или здания ФСБ, требуют доступа к гостайне. Об этом узнал телеканал «Дождь» от десятка рабочих на Славянской площади.

Закрытый конкурс на благоустройство московских центральных площадок был объявлен в декабре 2016 года. Тогда сообщалось, что у участников должна быть действующая лицензия ФСБ «на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющими государственную тайну». При этом никакой информации о победителях опубликовано не было.

Сам представитель компании не ответил на вопросы телеканала, также как и московская мэрия.

Компания «Дормет» была зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Одним из совладельцев компании был Дмитрий Торчинский, которого в марте 2017 года арестовали по делу «Балтстроя» (также называемом в СМИ – «дело Минкульта»). По делу также проходил петербургский бизнесмен Дмитрий Михальченко, которого арестовали в 2016 году по делу о контрабанде элитного алкоголя.

ФСБ завела дело о хищениях в Минкульте в марте 2016 года. По версии следствия, преступная группа во главе с заместителя министра культуры Григория Пирумовым похитила бюджетные средства при заключении контрактов на реставрационные работы. Работы велись компанией «Балтстрой», которая входит в группу «Форум» петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко.

Сам Михальченко был арестован в марте 2016 года. Следствие полагает, что Михальченко организовывал контрабанду элитных вин и других напитков, которые приобретались в магазинах Евросоюза и переправлялись в Россию в контейнерах под видом герметика. Всего, по версии следствия, Михальченко сумел перевезти алкогольной продукции на сумму 1,7 млн рублей.

Работы по благоустройству столичных улиц проводятся в рамках программы «Моя улица», начатой в середине 2014 года. По данным «Дождя», в 2017 году на программу потратят 40 млрд рублей.

В мае 2016 года сообщалось, что «Дормет» обустроит Новый Арбат в центре Москвы. Строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству улицы компания обязалась выполнить за 1,905 млрд рублей.