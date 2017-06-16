Федеральная антимонопольная служба разрешила банку «Северный морской путь» Аркадия Ротенберга купить 49,99% долей в ООО «Акваника», который принадлежит Геннадию Тимченко. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на сообщение ФАС.

Банк обратился в службу с ходатайством 25 мая. Тогда стороны никак не прокомментировали возможную сделку.

По данным «СПАРКа», в 2015 году «Акваника» заработала 598,9 млн рублей. Чистый убыток компании составил 768,9 млн рублей. В 2015 году выручка компании упала на 22,7%, но при этом компании почти вдвое удалось сократить чистый убыток.

Завод по производству безалкогольных напитков «Акваника» был открыт в Нижнем Новгороде в 2011 году. Всего компания может выпускать до 500 млн литров в год.

В 2014 году Тимченко продал другую свою долю в потребительском бизнесе, а именно, в «Русском море». Компания, занимающаяся производством морепродуктов, была продана за $25 млн (Тимченко инвестировал в нее в 2011 году $61 млн).