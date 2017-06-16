Самый крупный национальный пенсионный фонд Швеции AP7 продал свои доли в шести компаниях, включая «Газпром», передает Reuters.

Помимо «Газпрома» фонд распродал активы в ExxonMobil, TransCanada Corp, Westar, Entergy и Southern Corp.

Причиной продажи стало нарушение компаниями Парижского соглашения по климату.

По данным компании, претензии к «Газпрому» связаны с добычей нефти на Арктике, к TransCanada – со строительством крупномасштабных трубопроводов в Северной Америке. ExxonMobil, Westar, Entergy и Southern Corp критикуются за отрицательную позицию по поводу введения норм климатического законодательства в США.

Природоохранные кампании приветствовали решение пенсионного фонда и призвали другие компании присоединиться к нему.

Парижское соглашение по климату представители 194 стран подписали в 2015 году. Они договорились постепенно отказаться от ископаемого топлива и ограничить выбросы углекислого газа. Документ не поддержали Сирия и Никарагуа. 1 июня президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по климату.

Пенсионный фонд пригрозил «Газпрому» распродать акции еще в декабре 2016 года. На сайте AP7 сказано, что фонду принадлежали 0,07% «Газпрома».