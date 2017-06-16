Президент России Владимир Путин заявил о вмешательстве руководства США в проведение российских выборов. Об этом он сообщил в интервью Оливеру Стоуну, передает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что вмешательство происходило и «в 2000, и в 2012 году». При этом от отметил, что в 2012 году – «особенно агрессивно». Рассказывать детали вмешательства Путин отказался.

Российский президент заявил, что по этому поводу они уже общались с американскими коллегами.

«Американские партнеры знают об этом, я и (экс-госсекретарю Джону) Керри говорил, и (экс-президенту Бараку) Обаме говорил. Нам трудно было себе даже представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России. Ну и собирали у себя оппозиционные силы, и финансировали, ходили на всякие оппозиционные митинги. Дипломатическая служба должна заниматься другим, дипломатическая служба должна налаживать отношения межгосударственные», – считает Путин.

В интервью президент России еще раз подчеркнул о том, что Москва не вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. В США на данный момент ведется расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, а также о возможных связях президента США Дональда Трампа с Москвой.

Стоун снял документальный фильм «Интервью с Путиным», который полностью выйдет 12–15 июня. Он состоит из четырех частей, его основу составили несколько бесед с российским лидером, записанных в течение двух лет.

Стоун пояснил, что снял фильм, так как, по его мнению, у американцев нет «полного представления» о российском президенте.