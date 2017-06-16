Телеканал СТС откажется от последующих экспериментов и вернется в тому, каким канал был 7–10 лет назад. Об этом «Ведомостям» рассказала директор СТС Дарья Легони-Фиалко.

Директор телеканала рассказала об уменьшении аудитории телеканала среди людей 10–45 лет на 2,8% (с 11,8 до 8%) с 2011 по 2015 года. По ее словам, это негативно повлияло на весь холдинг.

«Прежняя команда слишком много экспериментировала с жанрами. В эфире рядом с комедиями стали появляться триллеры. И они плохо сочетались друг с другом», – отметила Легони-Фиалко.

Директор рассказала о планах возвращения к концепции романтического реализма. «Канал, который верит в настоящую любовь и happy end. Канал оптимистов и канал не для индивидуалистов, а канал для семейного, совместного просмотра», – поделилась Легони-Фиалко.

В частности, СТС будет показывать контент, похожий по типу на сериал «Не родись красивой», фильмы «Реальная любовь», «Дневник Бриджит Джонс» и «Форест Гамп». Из прежнего контента канала под эту категорию подходят сериалы «Кухня» и «Восьмидесятые», премьерный сериал «Отель “Элион”».

В планах у телеканала выйти на первое место по выручке (сейчас он занимает третье). Первое на данный момент у «Первого канала», второе – у ТНТ.

В 2016 году генеральный директор «СТС Медиа» Юлиана Слащева, руководившая холдингом с 2013 года, покинула свой пост и ушла из компании. На ее место пришел Вячеслав Муругов, ранее занимавший посты генерального директора телеканала СТС и генпродюсера «СТС Медиа». Он полностью сменил команду телеканала.

СТС Media управляет каналами СТС, «Домашний» и «Перец». Владельцы холдинга – ЮТВ (им принадлежит 75% компании). Другим владельцем акций холдинга является кипрская Telcrest Investments Limited, которая принадлежит владельцу банка «Россия» Юрию Ковальчуку и его партнерам (25,4%).