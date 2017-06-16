Против участия в программе по сносу хрущевок в Москве высказались жители 452 домов. Такие предварительные данные на 15 июня приводит РБК. Ожидается, что финальные поправки городские власти внесут 16 июня, а результаты голосования станут известны в июле-августе.

Позднее 16 июня в мэрии сообщили, что против сноса проголосовали 466 домов, передает «Интерфакс».

Всего в голосовании участвовали жильцы 4546 домов, которые вошли в перечень по программе реновации. За снос выступили жители более четырех тысяч домов.

Как указывает РБК, против сноса высказались в основном те, кто проживает в кирпичных домах. На итоги голосования не повлияли политические предпочтения жильцов и близость их дома к метро.

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Согласно анализу РБК, в 37 районах из 91 за снос проголосовали все попавшие в «реновационный» перечень дома. Больше всего домов отказалось от снова с Богородском районе – 48, больше всего домов снесут на Волгоградском проспекте – 100.

Законопроект о сносе московских хрущевок был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении 14 июня. Перед этим возле здания парламента прошла стихийная акция протеста, аналогичная акция состоялась 9 июня, когда прошло второе чтение законопроекта. На втором чтении депутаты приняли 126 поправок к документу.