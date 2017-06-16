Инвестиции России в государственные облигации США в течение апреля выросли на $5,1 млрд и достигли $104,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

Месяцем ранее вложения российской стороны в госдолг США увеличились сразу на $13,5 млрд после роста на $100 млн в январе и феврале. Для сравнения, в 2016 году инвестиции РФ в ценные бумаги США уменьшились с $92,1 млрд до $86,1 млрд.

В общем списке крупнейших кредиторов США Россия по итогам апреля занимает 14-е место. На первом с начала 2017 года остается Япония, которая держит в американских гособлигациях примерно $1,1 трлн. На второй строчке – Китай (около $1,09 трлн), на третьей – Ирландия ($299,9 млрд).

9 июня во время доклада в Госдуме председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной спикер парламента Вячеслав Володин, говоря о вложениях России в госдолг США, предложил запросить у комитета по бюджету конгресса США данные о состоянии американской экономики, чтобы оценить риски для золотовалютных резервов РФ. В свою очередь, Набиуллина отметила, что российская сторона вкладывается в облигации США, так как они считаются одними из самых надежных.

В начале 2016 года в ЛДПР потребовали от ЦБ объяснить, зачем Россия поддерживает экономику США путем покупки облигаций. В апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объяснил инвестиции страны в американские ценные бумаги «чистым коммерческим расчетом».