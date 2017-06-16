Акции протеста в России «имеют явную системность и проводятся по схожим сценариям, что и “цветные” революции в других странах». Об этом заявил главнокомандующий Нацгвардии Виктор Золотов в интервью «Интерфаксу».

«Истинные цели борьбы с коррупцией подменяются общей дестабилизацией, созданием хаоса. Под предлогом нарушений прав и демократических свобод в России средства массовой информации Евросоюза, Великобритании и США ведут постоянные информационные атаки по дискредитации политического руководства нашей страны», – заявил он.

По словам Золотова, методы «расшатывания» ситуации в обществе «становятся все хитрей и изощренней». В частности, по его мнению, для этого активно используется интернет, поэтому и противостоять дестабилизации властям следует, в первую очередь, в информационном пространстве.

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За последнее время в России прошли две массовые акции протеста – организованные политиком Алексеем Навальным антикоррупционные митинги 26 марта и 12 июня. Во многих городах они не были согласованы с администрацией и закончились многочисленными задержаниями.

15 июня президент России Владимир Путин высказал свое мнение о митингах 12 июня. Он заявил, что «это делается не для улучшения ситуации в стране, это делается не для решения каких-то проблем, перед которыми страна стоит, не для того, чтобы решить проблемы людей, а чтобы решить свои собственные, личные вопросы, связанные с саморекламой». В конце марта Путин, комментируя протестные митинги 26 марта, сравнил их с началом «арабской весны» и «Евромайдана».