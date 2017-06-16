Президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну рассказал, что у него нет богатств, которые ему приписывают.

« У вас есть свое мнение, у вас есть талант, вы имеете возможность его проявить, вы имеете возможность оставить после себя заметный счет. Деньги такого счастья не дают. В гробу карманов нет, деньги с собой не унесешь», – пояснил он (цитата по РИА Новости).

На вопрос Стоуна, есть ли у Путина счет на Кипре, президент РФ ответил: «Нет и никогда не было». Путин добавил, что все слухи об этом – «чушь», и если бы такой счет был, то «давно бы предъявили».

Слухи о тайном богатстве Путина распространились в СМИ после того, как в апреле Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и его партнеры опубликовали так называемое «панамское досье». В нем рассказывалось об офшорных схемах, связанных в том числе с окружением Путина, женой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также президентом Украины Петром Порошенко.

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В 2016 году телеканал BBC One показал документальный фильм «Тайные богатства Путина», в котором говорилось, что российский президент «контролирует крупный бизнес» в стране и владеет дорогостоящими активами. В ответ в Кремле назвали информацию «Би-би-си» «клеветой, которая не имеет под собой никаких оснований».

В 2014 году Путин говорил, что не знает размер своей зарплаты. «Как бы так вот приносят, я их складываю и на счет отправляю. Даже не считаю», – сказал он.