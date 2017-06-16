В Сирии в результате российского авиаудара погиб лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны, поступившем в Republic.

Информация о гибели аль-Багдади уточняется «по различным каналам», пояснили в ведомстве. Авиаудар прошел 28 мая в южном предместье Ракки после того, как беспилотники подтвердили место и время встречи лидеров ИГИЛ. Целью встречи был план маршрутов выхода боевиков из Ракки через «южный коридор», отмечается в сообщении.

«В результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГИЛ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны», – рассказали в Минобороны РФ.

Среди убитых террористов – эмир Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, эмир Ибрагим ан-Наеф аль-Хадж, контролировавшие район от Ракки до населенного пункта Эс-Сухне, и начальник службы безопасности ИГИЛ Сулейман аль-Шауах, добавили в ведомстве.

В коалиции, возглавляемой США, объявили, что не могут подтвердить российское сообщение, передает Reuters. Как передал министр иностранных дел России Сергей Лавров, у него нет «стопроцентного подтверждения информации на этот счет».

Associated Press со ссылкой на американских чиновников и сирийских активистов пишет, что в последние месяцы лидеры ИГИЛ перебрались в Эль-Маядин, город на границе с Ираком в 190 километрах от Ракки. По словам эксперта по Сирии американского Института военных исследований (ISW) Дженнифер Каравеллы, были сообщения, что аль-Багдади также переместился в Аль-Маядини командует оттуда. Источники этих сообщений не называются.

По данным главы базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдулрахмана, аль-Багдади в конце мая находился в другой части Сирии – между Дейр-эз-Зором и границей с Ираком.

О гибели Абу Бакра аль-Багдади сообщалось уже несколько раз. Так, в ноябре 2014 года, в апреле 2015, в июне и декабре 2016 года отмечалось, что он был убит в результате авиаудара. В октябре 2016 года сообщалось, что лидера ИГИЛ отравили. В последний раз публичное видео с участием аль-Багдади появлялось в 2014 году. «Исламское государство» распространяло аудиозапись якобы с речью своего лидера в ноябре 2016 года.

В августе 2016 года Минобороны РФ сообщало, что в результате российского авиаудара в сирийской провинции Алеппо погиб полевой командир ИГИЛ Абу Мухаммад аль-Аднани, который считался вторым лицом группировки.