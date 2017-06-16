Сбербанк провел тестовые испытания беспилотника, который доставил наличные деньги из кассового центра до инкассаторского автомобиля. Об этом в фейсбуке написал первый заместитель председателя банка Лев Хасис.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1575217555831375&set=a.100267433326402.378.100000294364770&type=3&theater

Беспилотник пролетел 10 километров со скоростью около 180 километров в час. Как отметил Хасис, в Сбербанке продолжат испытания аппарата.

О пилотном проекте Сбербанка по доставке материальных ценностей беспилотником в конце мая рассказывал зампред правления банка Станислав Кузнецов. Глава Сбербанка Герман Греф позднее объяснил, что доставляемые таким способом деньги будут защищены специальной краской в кейсе, которая при попадании дрона «не в те руки» разольется на злоумышленников.