Студентка журфака Уральского федерального университета Анна Веселова защитила диплом, часть которого была посвящена фильму «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией. Об этом сообщает Znak.com.

Тема диплома – «Манипулятивные технологии в СМИ». Как рассказала Веселова, научный руководитель Марина Мясникова «раз десять» запрещала ей писать в работе про оппозиционера Алексея Навального и разбирать его фильм.

«Она говорила, что боится, что в университете об этом узнают и кого-то могут уволить», – отметила студентка.

Она добавила, что на защите диплома не стала рассказывать про расследование ФБК, однако Мясникова «все равно написала плохой отзыв, выслала его в последнюю ночь и на защиту не пришла».

По словам Веселовой, она решила уделить разбору фильма «Он вам не Димон» больше внимания, так как это отличный пример манипуляции.

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ФБК в марте выпустило расследование о «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, после чего по всей России начались масштабные акции против коррупции. Сам Медведев прокомментировал расследование спустя месяц, назвав его «чушью и бумажками», а также «компотом».

Среди прочего, в фильме утверждалось, что миллиардер Алишер Усманов «подарил» Медведеву усадьбу в Знаменском; фонд назвал подарок взяткой. В апреле Усманов подал иск к Навальному. В итоге суд обязал оппозиционера удалить фильм, однако он заявил, что не сделает этого «ни при каких условиях».