В течение двух недель обществу было явлено два Путина: перспективный болид «Путин-2018» на Петербургском экономическом форуме, где российского нацлидера можно было спутать с каким-нибудь калифорнийским Маском, и ностальгический римейк «Путин–2009» – на непрямой «прямой линии», где «президент Путин» сильно напоминал «премьера Путина», эдакого «всероссийского прораба замороженной стройки». По каким-то причинам Кремль решил не спешить с полноценной презентацией нового образа Путина, ограничившись показом демо-версии. Сделав один маленький шажок вперед, новая администрация Кириенко тут же отмахала сразу несколько шагов назад, показав всем даже не «крымского», а «докрымского» президента. Картинка из Питера дает поэтому гораздо больше пищи для размышлений, чем тусклый московский эфир, хотя он и более свежий. Это все равно что подсмотреть загодя, как будет через полгода выглядеть «iPhone 8»: есть «левое» фото передней и задней панели, а о содержании остается только гадать.
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