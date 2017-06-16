В течение двух недель обществу было явлено два Путина: перспективный болид «Путин-2018» на Петербургском экономическом форуме, где российского нацлидера можно было спутать с каким-нибудь калифорнийским Маском, и ностальгический ремейк «Путин-2009» – на непрямой прямой линии, где президент Путин сильно напоминал премьера Путина, эдакого «всероссийского прораба замороженной стройки». По каким-то причинам Кремль решил не спешить с полноценной презентацией нового образа Путина, ограничившись показом демоверсии. Сделав один маленький шажок вперед, новая администрация Кириенко тут же отмахала сразу несколько шагов назад, показав всем даже не крымского, а докрымского президента. Картинка из Питера дает поэтому гораздо больше пищи для размышлений, чем тусклый московский эфир, хотя он и более свежий. Это все равно что подсмотреть загодя, как будет через полгода выглядеть iPhone 8: есть левое фото передней и задней панели, а о содержании остается только гадать.
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