Московский городской суд удовлетворил требование «Первого канала» и постановил заблокировать сайт tushkan.club, где распространялся документальный фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Как сообщает Roem, решение вынесено 14 июня.

В Роскомнадзоре пока не включил домен в реестр сайтов, подлежащих блокировке, указывает ресурс. При прямом обращении фильм на tushkan.club не показывается, но доступен, например, при включении VPN в браузере Opera.

Как отмечает Roem, на сайте tushkan.club показываются и другие материалы «Первого канала», в том числе, сериалы «Мажор», «А у нас во дворе…». Однако в этом случае телеканал не предъявлял ресурсу никаких претензий.

На «Первом канале» фильм с интервью Путина Стоуну покажут с 19 по 23 июня. На американском канале Showtime оно демонстрировалось с 12 по 15 июня.