Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что полицейские законно «изъяли» десятилетнего мальчика, читавшего «Гамлета» на Арбате. Об этом сообщает RNS.

«Это даже слово само “задержание” не применимо в данной ситуации, речь шла об изъятии десятилетнего ребенка из общественного места, ребенка, возле которого отсутствовали родители», – сказал он.

Глава МВД добавил, что в Германии и Великобритании родителям, оставившим несовершеннолетнего ребенка одного на улице, грозит уголовная ответственность. По его словам, если бы полицейские «прошли мимо и что-нибудь случилось бы с этим ребенком», их могли привлечь к уголовной ответственности.

Согласно британским законам, родителям грозит уголовная ответственность только в том случае, если они оставили ребенка в опасности. Аналогичная статья есть и в российском УК.

Мальчика, который на Воздвиженке вслух читал отрывки из трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет», задержали вечером 26 мая за попрошайничество. Как рассказывал отец ребенка Илья Скавронски, его жена, Кристина Скавронски, пыталась помешать полицейским увезти мальчика в ОВД.

Скавронски впоследствии отметил, что его сын и раньше читал стихи на улице, полицейские это видели, но «никогда не подходили к нему грубо». Ребенок действительно собирал деньги за чтение стихов по собственной инициативе, добавил он.