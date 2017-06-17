Оказавшись в новом отеле Яна Шрагера, трудно представить, что цены на номера начинаются от двухсот долларов. Потолок, обитый фанерой и колонны из текстурного бетона не сравнятся с классическими интерьерами отелей премиум-сегмента. В бутик-отеле PUBLIC нет ни носильщиков, ни стойки регистрации, ни необходимости ждать 45 минут, пока вас заселят. На входе – только сотрудники с айпадами в руках: их задача – показать владения и разместить нового клиента.

Шрагер больше всего известен как создатель легендарного ночного клуба Studio 54 – жесточайший фейс-контроль, особое отношение к знаменитостям и полные наркотиков рейв-вечеринки определили стиль поколения диско конца 1970-х и сделали Studio 54 главным клубом Нью-Йорка.