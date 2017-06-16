Банк России на заседании 16 июня снизил ключевую ставку с 9,25% до 9% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора. Новая ставка будет действовать с 19 июня.

«Совет директоров отмечает сохранение инфляции вблизи целевого уровня, продолжающееся уменьшение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Краткосрочные инфляционные риски снизились, в то же время на среднесрочном горизонте они сохраняются. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики», – говорится в материалах регулятора.

Центробанк также предупредил, что «видит пространство» для дальнейшего уменьшения ставки во второй половине 2017 года. Принимая соответствующее решение, регулятор намерен учитывать инфляционные риски, динамику инфляции и ВВП.

Ставка ЦБ снижена в третий раз с начала 2017 года. Первый раз это произошло 24 марта, второй – 28 апреля (в первый раз она уменьшилась на 0,25 процентного пункта, второй – на 0,5 процентного пункта).

До этого большинство аналитиков ожидали снижения ставки. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина 5 июня предупредила, что на ближайшем заседании совета директоров ЦБ будет обсуждаться сокращение ставки либо на 25 базисных пунктов, либо на 50 (на 0,25 или 0,5 процентного пункта).

Эксперты, опрошенные РИА Новости, говорили, что снижение ставки ЦБ 16 июня может быть минимальным. По их мнению, активному сокращению ставки может помешать возможный разгон инфляции из-за холодной погоды в июне, колебания цен на нефть и риск введения новых санкций США.

14 июня Сенат США одобрил законопроект о новых ограничительных мерах против России. Ужесточение санкций еще должны поддержать в палате представителей Конгресса и утвердить президент Дональд Трамп.