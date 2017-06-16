Известный казанский трейдер Денис Громов, который полтора года назад провел на валютном рынке операции на миллиарды рублей и полностью разорился, подал иск к своему брокеру – Альфа-банку. Суд рассмотрит дело по существу 21 июня. В своем исковом заявлении (есть у Republic) Громов просит возместить ему потери – 5,5 млн рублей, возникшие, по его мнению, в результате «дыры» в риск-менеджменте брокера. Именно благодаря ей Громову с такой небольшой суммой на счете удалось провести сделки, объем которых составил несколько процентов дневного оборота всего российского валютного рынка.
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