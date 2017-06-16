Сотрудник Нацгвардии получил удар ножом в спину во время митинга 12 июня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил первый заместитель директора Нацгвардии Сергей Меликов, передает «Интерфакс».

«Провокации были налицо. Я должен сказать, что при подобных действиях так называемых митингующих в Санкт-Петербурге боец санкт-петербургского ОМОНа получил удар ножом в спину. Только средства защиты позволили ему остаться невредимым», – заявил он.

Меликов также заявил о провокациях, которым подвергались сотрудники Нацгвардии во время протестной акции в Москве 12 июня. Так, одному из бойцов ОМОН в лицо распылили газовый баллончик, в результате сотрудник Нацгвардии получил ожог глаз.

Ранее сообщалось, что после антикоррупционного митинга в Петербурге Следственный комитет завел дело по статье 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти). В СК сообщили, что на Марсовом поле неизвестный мужчина ударил полицейского по лицу и выбил ему зуб. Следователи отмечали, что также на митинге неизвестный «нанес бойцу ОМОН удар в спину. Сотрудник правопорядка попытался догнать обидчика, но споткнулся о случайно или намеренно выставленную ногу».

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По указанному делу 14 июня в Петербурге задержали 17-летнего подростка. Вечером 15 июня стало известно, что его отпустили под подписку о невыезде.

Из-за нападения на сотрудника ОМОН в Москве СК также завел уголовное дело. По нему полиция задержала подростка 1999 года рождения. Следствие попросило отправить его под домашний арест.