По делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова задержали подозреваемых. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

«В городе Павлоград Днепропетровской области представители Генеральной прокуратуры вместе с полицией проводят необходимые следственные действия по делу о гибели экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В рамках этого уголовного производства правоохранители проводят задержание лиц, подозреваемых в причастности к этому преступлению», – говорится в сообщении.

Проводятся обыски, задержанных отвезли в полицию.

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Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта. Охранник экс-депутата ранил нападавшего, тот скончался в больнице. Киллером оказался гражданин Украины Павел Паршов, который ранее служил в Национальной гвардии Украины.

Вороненков вместе женой Марией Максаковой уехали из России в октябре 2016 года. В феврале 2017 года он рассказал, что эмигрировал из-за преследования со стороны ФСБ, и назвал присоединение Крыма к РФ незаконным. Кроме того, Вороненков давал показания по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Следственный комитет РФ объявил его в розыск по делу рейдерстве и заочно арестовал.