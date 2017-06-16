Группа «Онэксим» Михаила Прохорова продала медиахолдинг РБК. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на три источника, близкие к руководству холдинга и источник, близкий к сделке.

Пресс-секретарь «Онэксима» Андрей Беляк отказался от комментариев, как и представитель ЕСН Марианна Белоусова.

Новым владельцем РБК стал владелец группы ЕСН Григорий Березкин. 26 мая Федеральная антимонопольная служба разрешила структуре ЕСН купить 65,43% голосующих акций ПАО «РБК», а также 80,4% акций «РБК Онлайн».

«Про сегодня или нет сказать не могу. Все-таки пятница-развратница. Но времени (до закрытия сделки) совсем немного осталось», – сказал 16 июня «Дождю» Березкин.

Сумма сделки не раскрывается. Ранее газета «Ведомости» писала, что она может составить «существенно меньше» $200 млн. Как утверждали источники «Коммерсанта», Березкин был готов купить РБК за $100 млн, но цену снизили почти в два раза.

О том, что группа «Онэксим» возобновила переговоры о продаже РБК, стало известно 11 апреля. По данным vc.ru, продать холдинг Прохорова вынудило «мощное давление» со стороны замглавы Администрации президента РФ Алексея Громова, который якобы счел «личным оскорблением» публикации РБК о протестных митингах и заметку о смене повестки федеральных телеканалов.

В конце мая «Дождь» передавал, что Прохоров может встретиться с президентом России Владимиром Путиным, и, возможно, обсудить с ним судьбу РБК. 15 июня Путин после Прямой линии с россиянами заявил, что пока не встречался с Прохоровым и ни с кем не обсуждал продажу РБК Березкину. Путин также дал оценку работе РБК:

«Я [РБК], честно говоря, даже сам смотрю и тот пакет информационный, который я вижу на экранах, в принципе, считаю полезным. Мне нравится. Но о каком-то давлении, во всяком случае, я не знаю» (цитата по «Интерфаксу»).

В июле 2016 года в РБК сменилось руководство: объединенную редакцию возглавили Елизавета Голикова и Игорь Тросников, ранее работавшие в ТАСС.