Развитие новых технологий приведет к сокращению рабочей недели, а не к росту безработицы. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, его слова приводит «Интерфакс».

«Технологии и связанный с ними рост производительности труда не обязательно приведут к росту безработицы. Более вероятно, как это и случилось в ХХ веке, будет сокращаться длительность рабочей недели. Не только на материальном производстве, но и так называемые белые воротнички, которые сейчас зачастую живут в условиях ненормированного рабочего времени», – сказал Шувалов.

Он добавил, что из-за «увеличения роли интеллектуального капитала» и количества свободного времени люди станут уделять больше внимания саморазвитию, возрастет спрос на услуги образования и здравоохранения.

Ранее президент Сбербанка Герман Греф предложил подарить клиентам банка восьмой день недели. По его словам, клиенты смогут освободить 20% времени, которые тратятся неэффективно, за счет «удобных сервисов» Сбербанка. О каких именно сервисах идет речь, он не уточнил.