Московский городской суд смягчил наказание политику Алексею Навальному, 12 июня задержанному в собственном подъезде. Об этом сообщает пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.
https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/875707678089244672
Срок административного ареста сократили с 30 суток до 25. По мнению судьи, Симоновский суд не учел, что у Навального на иждивении двое детей. Судья также приняла во внимание состояние здоровья Навального. Ранее защита оппозиционера заявила, что он находится на интенсивном лечении у офтальмологов из-за ожога глаза.
Навальный просил отменить решение об аресте. Адвокаты политика отмечали, что в деле нет состава правонарушения, а назначенное наказание слишком суровое. Они подчеркивали, что Навальный не значился среди организаторов акции, и отмечали, что видео, в котором оппозиционер призывал выходить на Тверскую, не может быть доказательством его вины.
12 июня в российских городах прошли масштабные антикоррупционные митинги. В результате, по подсчетам «ОВД-Инфо», полиция задержала 1719 человек. В Москве, в частности, задержали 866 человек.
Алексея Навального задержали еще до начала московской акции в подъезде его дома. Его обвинили в неоднократном нарушении правил проведения митингов и арестовали на 30 суток.
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