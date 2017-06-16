Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест 17-летнего школьника Михаила Галяшкина по делу о митингах 12 июня. Об этом сообщает «Медиазона».

https://twitter.com/GraniTweet/status/875690662561288192

Срок домашнего ареста – два месяца. Адвокат Саламан Джафаров, представляющий интересы школьника, счел такую меру слишком жесткой: по его мнению, подростка достаточно было отпустить под подписку о невыезде.

Молодого человека 1999 года рождения обвиняют в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). По версии следователей, он распылил газовый баллончик в лицо омоновцу.

@widget type=post-embed id=83903

Ранее стало известно, что СК возбудил дело после московского митинга 12 июня. Как сообщалось, один из участников акции на Тверской «распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику ОМОН», из-за чего тот «получил ожог глаз».

Сначала полиция задержала двоих подозреваемых, однако одного из них впоследствии отпустили. Координатор правозащитного направления «Открытой России» Мария Баронова сообщала, что фигурант дела – 17-летний Михаил Галяшкин. Как отмечалось, он отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции.

Мать Галяшкина рассказала, что ее сын учится в 11 классе и «позиционирует себя как анархист, сторонник Эдуарда Лимонова, при этом выступает за правовое государство».

Дело о нападении на полицейского также завели в Санкт-Петербурге. По данным СК, во время митинга на Марсовом поле «мужчина ударил кулаком по лицу полицейского». Фигурантом дела стал 17-летний активист «Молодежного яблока» Дмитрий Мякшин, его отпустили под подписку о невыезде. Сам Мякшин отрицает свою вину.

12 июня в российских городах прошли оппозиционные митинги, на которых, по подсчетам «ОВД-Инфо», задержали 1719 человек. В Москве, в частности, задержали 866 человек, 136 из которых, как сообщили в мэрии, – несовершеннолетние.

Организатор митинга политик Алексей Навальный в последний день отменил согласованную с московской мэрией акцию на проспекте Сахарова и призвал своих сторонников выйти на Тверскую улицу. Он объяснял, что все подрядчики из-за угроз отказались ставить оборудование на проспекте Сахарова, поэтому митинг пришлось перенести. Самого Навального арестовали еще до начала акции в подъезде его дома. Суд назначил ему 30 суток ареста за неоднократное нарушение правил проведения митингов и демонстраций.