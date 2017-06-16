Промышленное производство в России в мае 2017 года выросло на 5,6% по сравнению с маем 2016 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

По данным ведомства, это максимальный рост с февраля 2012 года, тогда промышленность выросла на 6,5% в годовом выражении. Отчасти это объясняется тем, что в мае 2017 года было на один рабочий день больше, чем в мае 2016 года.

В апреле рост промышленности составил 2,3% в годовом выражении, в марте – 0,8%. В феврале Росстат зафиксировал спад промпроизводства на 2,7%, так как рабочих дней было на два меньше, чем в феврале 2016 года.

В 2016 году российская промышленность выросла на 1,3%. При среднегодовой цене на нефть $45,6 за баррель Минэкономразвития прогнозирует рост промышленности в 2017 году на 2%.