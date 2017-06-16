16 июня глава Росгвардии Виктор Золотов дал небольшое интервью, в котором обвинил организаторов акций протеста в подготовке в России цветной революции. Такое отношение власти к критикам режима не является новостью: о работе оппозиционеров на зарубежных «хозяев» неоднократно говорили и президент, и руководители силовых структур (СБ, ФСБ, СВР), и представители партии власти. Однако именно Росгвардия, кажется, превращается в главный антиоранжевый орган, претендующий сразу на целый комплекс прав, делающих эту силовую структуру подчеркнуто контрреволюционной.
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