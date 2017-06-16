Состояние основателя Amazon Джефф Безос 16 июня увеличилось почти на $2,8 млрд после объявления будущей сделки между онлайн-магазином и сетью супермаркетов Whole Foods Market. Об этом сообщает MarketWatch.

Ранее 16 июня Amazon объявил, что договорился о приобретении Whole Foods Market за $13,7 млрд с учетом задолженности сети. После этого котировки Amazon подскочили более чем на 3% и приблизились к $1000 за акцию.

Текущее состояние Безоса, которому принадлежит около 17% акций Amazon, оценивается журналом Forbes в $84,6 млрд. Сейчас он поднялся на вторую строчку рейтинга самых богатых бизнесменов мира; его опережает только сооснователь Microsoft Билл Гейтс с капиталом $88,9 млрд.

По оценкам Bloomberg, состояние Безоса достигает $82,8 млрд. В списке Bloomberg Billionaires он также находится на второй строчке после Гейтса.