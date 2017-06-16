Один из крупнейших производителей водки в России, ГК «Синергия», решила сменить название на Beluga Group. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«Группа вышла на новый, глобальный этап развития, когда необходимо обеспечить целостность ее восприятия среди целевых аудиторий, осуществить “перезапуск” корпоративной культуры, укрепить рыночные позиции», – отметили в «Синергии».

Вопрос об смене названия в честь флагманского бренда компании рассмотрят на собрании акционеров 26 июня.

ГК «Синергия» по итогам 2016 года занимает второе место по объемам производства водки в России. По статистике Росстата, входящие в «Синергию» компании в 2016 году увеличили объем производства до 9,2 млн дал водки.

Группе «Синергия» помимо суперпремиального бренда Beluga принадлежат также марки Veda, «Мягков», «Беленькая» и «Государев заказ».