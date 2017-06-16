Умер бывший канцлер Германии Гельмут Коль. Об этом сообщает Bild.

Колю было 87 лет. По данным Focus, он скончался в своем доме в Людвигсхафене.

На посту канцлера Германии Коль находился с 1982 по 1998 год. Он единственный немецкий политик, занимавший эту должность четыре срока подряд.

Коль известен как «канцлер единства», так как при нем в 1990 году состоялось объединение Германии. Он также активно способствовал подписанию в 1992 году Маастрихтского договора о создании Евросоюза.

В конце 1990-х годов Коль оказался вовлечен в скандал, связанный с незаконным финансированием партии Христианско-демократический союз, которую он возглавлял в 1973–1998 годах. На посту канцлера Коля сменил Герхард Шредер.