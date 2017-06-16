Московские власти согласились за свой счет провести реставрацию палат Троекуровых в Георгиевском переулке, где впоследствии разместятся депутаты Госдумы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на неназванных депутатов. Источники холдинга отмечают, что о таких условиях проведения реконструкции с мэром Москвы Сергеем Собяниным договорился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По данным РБК, стоимость реконструкции палат оценивается минимум в 150 млн рублей. В обновленном здании потом будут работать комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ, а также их аппараты.

В пресс-службе столичного департамента имущества не ответили на запрос РБК, как и ответственный за подготовку реконструкции палат советник мэра столицы Владимир Ресин. В свою очередь, Володин пояснил РБК, что Троекуровские палаты находятся на режимной территории, поэтому могут использоваться только Думой.

Председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что предложение Володина подразумевает, что два комитета, «выполняющие представительные функции в плоскости парламентской дипломатии» смогут получить «здание представительского класса». По словам Слуцкого, стоимость реставрации пока не оценивалась, но все сделают так, чтобы «больших денег не съесть».

Политолог Николай Миронов заявил, что у Володина и Собянина «сложился союз», после того, как спикер Госдумы помог столичному мэру с принятием законопроекта о реновации жилья​. Документ был одобрен депутатами в третьем чтении 14 июня. Перед этим возле здания парламента прошла стихийная акция протеста против сноса домов, аналогичная акция состоялась 9 июня, когда прошло второе чтение законопроекта. На втором чтении депутаты приняли 126 поправок к документу.