Перед выборами в бундестаг 1976 года. Коль претендовал на пост федерального канцлера, но его Христианско-демократический Союз тогда не получил власть – его обошла коалиция социалистов и либералов.
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Визит главы правительства Великобритании Маргарет Тэтчер в Берлин, 1982 год.
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Коль со своим предшественником, федеральным канцлером Хельмутом Шмидтом (справа). Коль возглавил ФРГ в 1982 году – на посту он оставался четыре срока, это стало рекордом в истории страны.
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Во время завтрака с немецкими солдатами, 1982 год. Сам Коль был призван в немецкую армию в 1945 году, незадолго до окончания войны, но в боях участия не принимал.
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Гельмут Коль и французский президент Франсуа Миттеран в 1984 году в Вердене – месте самого кровопролитного сражения Первой мировой войны, где погибли сотни тысяч человек. Рукопожатие стало символом примирения двух стран.
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На совместных немецко-британских военных учениях в ФРГ в 1986 году.
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С первой женой Ханнелоре и детьми, 1970 год. Жена Коля скончалась от редкого заболевания в 2001 году. Позднее Коль женился во второй раз – на своей бывшей сотруднице Майке Рихтер, 1970 год.
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Декабрь 1989 года, впервые открыты Бранденбургские ворота, разделявшие Берлин на две части во время существования ФРГ и ГДР. Коль прошел через них, встретившись на другой стороне с премьер-министром Восточной Германии Хансом Модровым
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На встрече с президентом США Биллом Клинтоном в 1993 году. В правление Коля Германия и США оставались тесными союзниками. В 1985 году Рональд Рейган, в качестве жеста примирения, даже посетил немецкое военное кладбище. Позднее многие критиковали его за это, отмечая, что там были похоронены, в том числе, бойцы СС.
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С российским президентом Борисом Ельциным в Москве в 1995 году.
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На годовщине воссоединения Германии, 2010 год. Процесс объединения был запущен в 1989 году, с падением Берлинской стены и крахом коммунистического режима в ГДР. Коль заручился поддержкой СССР по вопросу воссоединения, позднее на это дали согласие и другие страны-победители – Франция, Великобритания и США.
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