В Германии в возрасте 87 лет умер Гельмут Коль, в течение 16 лет возглавлявший ФРГ. Главное достижение легендарного европейского политика – воссоединение Германии. Но он приложил руку и к примирению страны с бывшими противниками по Второй мировой войне, к созданию объединенной Европы. После отставки в конце 1990-х Коль совсем покинул политику, но продолжал поддерживать контакты с государственными лидерами.