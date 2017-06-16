Перед выборами в бундестаг 1976 года. Коль претендовал на пост федерального канцлера, но его Христианско-демократический Союз тогда не получил власть – его обошла коалиция социалистов и либералов.
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Визит главы правительства Великобритании Маргарет Тэтчер в разделенный стеной Берлин, 1982 год.
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Коль со своим предшественником, федеральным канцлером Хельмутом Шмидтом (справа). Коль возглавил ФРГ в 1982 году – на посту он оставался четыре срока, это стало рекордом в истории страны.
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Во время завтрака с немецкими солдатами, 1982 год. Сам Коль был призван в немецкую армию в 1945 году, незадолго до окончания войны, но в боях участия не принимал.
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Гельмут Коль и французский президент Франсуа Миттеран в 1984 году в Вердене – месте самого кровопролитного сражения Первой мировой войны, где погибли сотни тысяч человек. Рукопожатие стало символом примирения двух стран.
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С первой женой Ханнелоре и детьми, 1970 год. Жена Коля скончалась от редкого заболевания в 2001 году. Позднее Коль женился во второй раз – на своей бывшей сотруднице Майке Рихтер.
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Советский генсек Михаил Горбачев поддержал предложения Гельмута Коля по объединению Германии. Позднее советского лидера критиковали за то, что он не потребовал взамен большой компенсации или, например, гарантированного отказа от расширения НАТО на восток. Коль и Горбачев, 1990 год. Фото: DPA / TASS
Декабрь 1989 года, впервые открыты Бранденбургские ворота, разделявшие Берлин на две части во время существования ФРГ и ГДР. Коль прошел через них, встретившись на другой стороне с премьер-министром Восточной Германии Хансом Модровым.
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На встрече с президентом США Биллом Клинтоном в 1993 году. В правление Коля Германия и США оставались тесными союзниками. В 1985 году Рональд Рейган, в качестве жеста примирения, даже посетил немецкое военное кладбище. Позднее многие критиковали его за это, отмечая, что там были похоронены, в том числе, бойцы СС.
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С российским президентом Борисом Ельциным в Москве в 1995 году.
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Комментируя конфликт России с Западом из-за Украины, Коль отмечал ответственность РФ, но выступал против изоляции страны. Немецкая пресса утверждала, что Владимир Путин писал письма бывшему канцлеру, рассчитывая добиться от него большей поддержки. На фото: Гельмут Коль и Владимир Путин в резиденции Ново-Огарево, 2005 год.
Фото: Владимир Родионов / ТАСС
На годовщине воссоединения Германии, 2010 год. Процесс объединения был запущен в 1989 году, с падением Берлинской стены и крахом коммунистического режима в ГДР. Коль заручился поддержкой СССР, позднее на это дали согласие и другие страны-победители – Франция, Великобритания и США.
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters
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