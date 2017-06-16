Владелец группы ЕСН Григорий Березкин подтвердил покупку 65% акций РБК, а также долговых обязательств холдинга. О закрытии сделки сообщается в пресс-релизе ЕСН, поступившем в Republic.

Сумма сделки по-прежнему не называется. Также неизвестно, как стороны отрегулировали вопрос о долге РБК, который, по разным оценкам, составляет более $200 млн.

«Мы рады приветствовать команду Холдинга РБК в нашей Группе. На мой взгляд, РБК сейчас является одним из ведущих медиа-холдингов в России, и мы видим большой потенциал его развития по разным направлениям бизнеса», – заявил Березкин.

По данным «Коммерсанта», РБК передадут в управление акционерам «Комсомольской правды». Сам Березкин управлять холдингом не будет.

Ранее 16 июня источники «Дождя» сообщали, что группа «Онэксим» Михаила Прохорова продала медиахолдинг РБК. Сам Березкин не подтвердил телеканалу данную информацию. «Про сегодня или нет сказать не могу. Все-таки пятница-развратница. Но времени (до закрытия сделки) совсем немного осталось», – отметил владелец групп ЕСН.

26 мая Федеральная антимонопольная служба разрешила структуре ЕСН купить 65,43% голосующих акций ПАО «РБК», а также 80,4% акций «РБК Онлайн».

Как писало vc.ru, продать холдинг Прохорова вынудило «мощное давление» со стороны замглавы Администрации президента РФ Алексея Громова, который якобы счел «личным оскорблением» публикации РБК о протестных митингах и заметку о смене повестки федеральных телеканалов.

В июле 2016 года в РБК сменилось руководство объединенной редакции холдинга. Новыми руководителями назначены Елизавета Голикова и Игорь Тросников, которые до этого работали в ТАСС. Это также связывали с недовольством деятельностью редакции РБК в Кремле.