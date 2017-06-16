Число человек, погибших при пожаре в лондонской высотке, увеличилось до 70 человек. Об этом пишет Sky News, ссылаясь на свои источники.

Сотрудники правоохранительных органов пока не подтвердили данную информацию. По их данным, при пожаре погибло 30 человек.

Пожар в 27-этажном здании Гренфелл-тауэр в Северном Кенсингтоне начался утром 14 июня. Глава Лондонской пожарной службы Дэни Коттон назвал масштаб пожара «беспрецедентным».

Тушить пожар привлекли более 200 пожарных, девять пожарных в итоге забрали в больницу.

По данным The Guardian, причиной пожара могло стать то, что застройщик высотки сэкономил на обшивке здания. Директор компании Omnis Exteriors, производившей алюминиевые композитные панели, для реновации сгоревшего здания, рассказал, что более безопасный тип обшивки обошелся бы застройщику на 2 фунта за квадратный метр дороже. При этом издание пишет, что в Великобритании не разработан регламент выбора материалов для обшивки высотных зданий и школ. Против этого уже на протяжении многих лет восстают общественные организации.

Сообщается, что разбор завалов будет продолжаться еще две недели.