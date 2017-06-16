Президент США Дональд Трамп отменил «односторонние» соглашения с Кубой, достигнутые при бывшем американском лидере Бараке Обаме. Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что эмбарго будет сохранено, а туризм из США на Кубу будет запрещен.

Американский лидер пообещал начать новую политику в отношении Кубы, а также «добиться лучшего соглашения для кубинского народа и для США».

Трамп пригрозил отменить нормализацию отношений с Кубой еще 28 ноября. Тогда еще кандидат в президенты США отмечал, что заключенное между Гаваной и Вашингтоном соглашение улучшило экономику Кубы, но США не получили экономической выгоды от сделки.

Куба и США начали переговоры по нормализации дипломатических отношений между странами в 2014 году. В 2015 году на Кубе было торжественно открыто американское посольство. С момента начала переговоров страны заключили ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве. В частности, в 2016 году США разрешили американским авиакомпаниям летать на остров, а гражданам США вести там бизнес.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году после свершившейся в стране революции и установления однопартийного режима.

Лидер кубинской революции Фидель Кастро умер 26 ноября в возрасте 90 лет.