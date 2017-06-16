На Украине закрыли офис социальной сети «ВКонтакте». Об этом «Укринформ» рассказал пресс-секретарь украинского офиса «ВКонтакте» Влад Леготкин.

«Юридическое лицо в Украине под санкциями, поэтому офис закрыт», – отметил Леготкин.

Ранее о том, что «ВКонтакте» закроет свой офис, писал еще 30 мая vc.ru со ссылкой на источники.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая расширил санкции против России, под них попали, в частности, «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.Ru и «Яндекс». Согласно указу, активы оказавшихся в ограничительном списке компаний должны быть заморожены на территории страны, а местные провайдеры должны запретить предоставлять доступ к сайтам.

После введения санкций посещаемость «ВКонтакте» на Украине установила рекорд. За день ее посетили 18 млн уникальных пользователей. В ноябре 2016 года «ВКонтакте» оценивала свою месячную аудиторию в стране в 15,8 млн человек.

1 июня свой офис решила закрыть компания «Яндекс». Решение также было связано с введенными против компании санкциями.