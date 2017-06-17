«ОВД-Инфо» подсчитал, что участников акций 12 июня в Санкт-Петербурге суммарно оштрафовали на 2 874 400 рублей. Об этом сообщается на сайте издания.

Также «ОВД-Инфо» подсчитало, что митингующих в целом осудили на 780 суток ареста. Всего на данный момент штрафы или (и) аресты получили 330 человек.

Издание уточняет, что суды работают практически круглосуточно.

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12 июня в российских городах прошли масштабные антикоррупционные митинги. В результате, по подсчетам «ОВД-Инфо», полиция задержала 1719 человек. В Москве, в частности, задержали 866 человек.

Алексея Навального задержали еще до начала московской акции в подъезде его дома. Его обвинили в неоднократном нарушении правил проведения митингов и арестовали на 30 суток. Позднее наказание смягчили до 25 суток.