Администрация гражданской авиации Китая (CAAC) с 16 июня отказалась принимать на работу пилотов с российской лицензией. Об этом сообщается на сайте Шереметьевского профсоюза летного состава.

Уточняется, что Пекин прекратил высылать запросы на трудоустройство пилотов из России по причине действий российских властей, которые «не соответствуют процедурам международного сотрудничества».

Представитель европейского подразделения рекрутингового агентства Union Aviation рассказал РБК, что сложившаяся ситуация не коснется тех, кто уже в процессе трудоустройства и получил верификацию.

Президент Шереметьевского профсоюза Игорь Дельдюжов сообщил РБК, что помимо Китая, российские пилоты уезжают работать в авиакомпании Вьетнама, Южной Кореи, Индии, Гонконга и Тайваня. Ожидается также открытие рынка Ирана.

@widget type=post-embed id=83924

9 июня «Коммерсантъ» писал об обеспокоенности российских авиакомпаний утечкой кадров в Азию. По данным газеты, пилоты уезжали из-за более высокой зарплаты и улучшенных условий работы.

Всего за последние два с половиной года в Китай и в Южную Корею уехало более 300 «наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского» – командиров воздушных судов (КВС) и командиров-инструкторов. При этом еще около 400 пилотов этих категорий находятся «в процессе оформления документов», сообщал «Коммерсантъ».