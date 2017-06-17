Администрация гражданской авиации Китая (CAAC) с 16 июня отказалась принимать на работу пилотов с российской лицензией. Об этом сообщается на сайте Шереметьевского профсоюза летного состава.

Уточняется, что Пекин прекратил высылать запросы на трудоустройство пилотов из России из-за действий российских властей, которые «не соответствуют процедурам международного сотрудничества».

Представитель европейского подразделения рекрутингового агентства Union Aviation рассказал РБК, что сложившаяся ситуация не коснется тех, кто уже в процессе трудоустройства и получил верификацию.

Президент Шереметьевского профсоюза Игорь Дельдюжов сообщил РБК, что, помимо Китая, российские пилоты уезжают работать в авиакомпании Вьетнама, Южной Кореи, Индии, Гонконга и Тайваня. Ожидается также открытие рынка Ирана.

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9 июня «Коммерсантъ» писал об обеспокоенности российских авиакомпаний утечкой кадров в Азию. По данным газеты, пилоты уезжали из-за более высокой зарплаты и улучшенных условий работы.

Всего за последние два с половиной года в Китай и в Южную Корею уехало 300 «наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского» – командиров воздушных судов (КВС) и командиров-инструкторов. При этом еще около 400 пилотов этих категорий находятся «в процессе оформления документов», сообщал «Коммерсантъ».