Российское отделение Transparency International обнаружило «коррупциогенные факторы» в законе о сносе московских хрущевок. Об этом сообщается в фейсбуке организации.

Экспертизу направили президенту России Владимиру Путину, в Государственную Думу, Совет Федерации и Министерство юстиции РФ.

https://www.facebook.com/transparencyinternationalrussia/posts/1449272011798697

Как пояснили в Transparency одна из возможностей для коррупции заключается в том, что реновацией займется особый фонд. При этом до сих пор не разработаны устав фонда, не решены вопросы о пути привлечения денег, а также не проработаны пути определения подрядчиков.

«Неопределенность и непрозрачность провоцируют коррупцию», – отмечается в документе.

Также в документе сказано о том, что снос пятиэтажек будет производиться на условиях долевого строительства. При этом, не разработаны никакие гарантии и защитные механизмы, предусмотренные законом «О долевом строительстве». Солнцев подчеркивает, что это «дает чиновникам излишне широкие полномочия».

14 июня Госдума проголосовала за снос хрущевок. За проголосовали 399 депутатов.

Согласно законопроекту, под снос попадают дома высотой до 9 этажей, проекты которых разработали с 1957 по 1968 годы. Очередность сноса будет определяться по износу зданий.

Жителям квартир, согласно законопроекту, предоставляется равнозначное, равноценное жилье или денежная выплата. Владельцы нежилых помещений смогут получить только денежную компенсацию. Квартиры, которые получат жители хрущевок, должны быть расположены в том же районе, однако эта мера не распространится на жителей Зеленоградского и Троицкого районов, а также Новой Москвы.