Российское отделение Transparency International обнаружило «коррупциогенные факторы» в законе о сносе московских хрущевок. Об этом сообщается в фейсбуке организации.

Экспертизу направили президенту России Владимиру Путину, в Госдуму, Совет Федерации и Министерство юстиции РФ.

https://www.facebook.com/transparencyinternationalrussia/posts/1449272011798697

Как пояснили в Transparency, одна из возможностей для коррупции заключается в том, что реновацией займется особый фонд. При этом до сих пор не написан устав фонда, не решены вопросы о пути привлечения денег, а также не проработаны пути определения подрядчиков.

«Неопределенность и непрозрачность провоцируют коррупцию», – отмечается в документе.

Также в документе сказано о том, что снос пятиэтажек будет производиться на условиях долевого строительства. При этом, не разработаны никакие гарантии и защитные механизмы, предусмотренные законом «О долевом строительстве». Это, по мнению авторов экспертизы, «дает чиновникам излишне широкие полномочия».

14 июня Госдума проголосовала за снос хрущевок. Согласно законопроекту, под снос попадают дома высотой до 9 этажей, проекты которых разработали с 1957 по 1968 год. Очередность сноса будет определяться по износу зданий.

Жителям квартир, согласно законопроекту, предоставляется равнозначное, равноценное жилье или денежная выплата. Владельцы нежилых помещений смогут получить только денежную компенсацию. Квартиры, которые получат жители хрущевок, должны быть расположены в том же районе, однако эта мера не распространится на жителей Зеленоградского и Троицкого районов, а также Новой Москвы.