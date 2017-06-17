«Роснефть» и глава компании Игорь Сечин не будут подавать иск к Financial Times. Об этом RNS сообщил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

Об иске к газете «Роснефть» задумалась после публикации о якобы существующе конфликте между Игорем Сечиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

«Это более не актуально. Как нетрудно заметить из нашего взаимодействия, имевшие место в прошлом недоразумения более не актуальны. У нас нормальные рабочие профессиональные взаимоотношения», – сказал Леонтьев.

FT в апреле выпустила материал, в котором утверждала, что критика в адрес «Роснефти» со стороны главы Чечни привела к противостоянию Кадырова и Сечина. Леонтьев назвал этот материал «провокацией банды Ходорковского».

В «Роснефти» также допустили иск к газете, поскольку указанная публикация «затрагивает чувствительные моменты личных отношений Игоря Ивановича Сечина и Рамзана Ахматовича Кадырова».