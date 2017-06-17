Криптовалютная биржа Coinbase заморозила кошелек, на который собирались пожертвования в поддержку основателя Silk Road Росса Ульбрихта. Об этом пишет Cointelegraph.

Речь идет о кошелке кампании Free Rose, на него можно было перечислять биткоины на оплату адвокатов, работающих над смягчением приговора Ульбрихту. На момент заморозки счета на нем находилось 16 биткоинов ($40 тысяч).

В 2015 году Ульбрихта приговорили к пожизненному заключению за отмывание денег и наркоторговлю. Апелляционный суд США в начале июня отказался смягчить ему приговор, передавало Reuters.

Silk Road, созданный Ульбрихтом в 2011 году, был одной из крупнейших торговых площадок в даркнете, около 70% оборота там составляли психоактивные вещества. Анонимный маркет прекратил существование после ареста Ульбрихта в 2013 году.